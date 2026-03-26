नगर निगम का बजट: निगम की कमाई सिस्टम चलाने में ही खत्म, उधार और अनुदान के भरोसे होगा शहर का विकास

बजट में राजस्व आय (टैक्स, शुल्क आदि) को 212.96 करोड़ रुपये और पूंजीगत आय (अनुदान व अन्य) को 148.08 करोड़ रुपये आंका गया है। इसके अलावा अन्य मदों को मिलाकर कुल आय में वृद्धि दिखाई गई है। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में आय में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन यह बढ़ोतरी खर्च के अनुपात में पर्याप्त नहीं दिखती। हालांकि आय के मामले में शासन स्तर से भी खेल हो रहा है। चुंगी क्षतिपूर्ति शासन पूरी नहीं दे रही है। बिजली बिल कटौती के नाम पर काफी राशि काट रहा है जबकि निगम बिजली बिल अपना स्वयं देता है।