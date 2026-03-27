कुपोषण से लड़ाई के लिए भारत सरकार ने ‘एआई’ पर लगाया दांव, एमपी के 12 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट

सतना। बच्चों के पोषण और शारीरिक विकास की निगरानी अब तकनीक के भरोसे होने जा रही है। भारत सरकार ‘पोषण 2.0’ के तहत ऐसी एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित प्रणाली विकसित कर रही है, जो मोबाइल फोन के जरिए 0 से 6 साल तक के बच्चों की लंबाई, वजन जैसे शारीरिक माप दर्ज करेगी। इस तकनीक के परीक्षण के लिए मध्यप्रदेश के 12 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें सतना भी शामिल है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने वाधवानी एआई के साथ तकनीकि विकसित करने का काम कर रहा है।