एमपी की नई रेल लाइन पर 120 किमी/घंटा स्पीड में ट्रायल रन सफल, जल्द चलेगी ट्रेन

सतना-पन्ना रेलखंड में कुल 72 किलोमीटर रेल लाइन का कार्य होना है, जिसमें से 45 किलोमीटर का कार्य अब तक पूरा हो चुका है। फुलवारी से पन्ना के बीच 27 किलोमीटर के दो सेक्शन का कार्य शेष है, जो प्रगति पर है। 24 मार्च को मध्य/पूर्व वृत (मुंबई) के रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) गुरू प्रकाश ने नागौद से फुलवारी के मध्य नव निर्मित 15.45 किमी लंबे रेल खंड का सघन निरीक्षण किया। इस निरीक्षण से तय हो गया है कि आगामी दिनों में यातायात प्रारंभ होगा। निरीक्षण के दौरान रेल संरक्षा आयुक्त ने ट्रैक की गुणवत्ता, पॉइंट एवं क्रॉसिंग, ब्रिज संरचनाएं, गर्डर, स्पैन, स्लीपर, बैलास्ट, ग्लूड जॉइंट, इंप्रूव्ड एसईजे, ओएचई लाइन, समपार फाटक, स्टेशन यार्ड सहित विभिन्न तकनीकी एवं संरक्षा संबंधी पहलुओं का गहन परीक्षण किया है। फुलवारी से नागौद तक पूरे सेक्शन में अधिकतम 120 किमी प्रति घंटा की गति से सफल स्पीड ट्रायल भी किया गया। इस सफल ट्रायल रन से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है और उन्हें उम्मीद है कि अब जल्द ही उन्हें ट्रेन में सफर करने की सुविधा मिलेगी। इस क्षेत्र के रेल नेटवर्क से जुड़ने से आवागमन तो सुगम होगा ही साथ ही विकास की रफ्तार भी तेज होगी।