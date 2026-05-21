सीआरपीएफ भर्ती फर्जीवाड़ाः राजस्थान के तार सतना से जुड़े, हरियाणा पुलिस नैना सगमनिया पहुंची

सतना। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती फर्जीवाड़ा सामने आया है। हरियाणा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में 233 अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2025 में भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। सिपाही और जीडी के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी कर ग्रुप केन्द्र गुरुग्राम में ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया था। इसमें मध्यप्रदेश के बालाघाट और सतना जिले के दो अभ्यर्थियों के नाम पर अन्य लोग ज्वाइनिंग देने पहुंचे। बायोमेट्रिक जांच में ये दोनों फर्जी युवक पकड़ में आ गए। सतना जिले के नैना सगमनिया निवासी ब्रजेश सिंह के दस्तावेजों पर गौरव शर्मा ज्वाइनिंग देने पहुंचा था। जिसे पकड़ लिया गया है। इधर ब्रजेश की तलाश में हरियाणा पुलिस बुधवार को नैना सगमनिया पहुंची। नैना सरपंच के मुताबिक यह पहला मामला नहीं है इस तरह के दो और मामले में अन्य प्रांतों की पुलिस यहां आ चुकी है। इससे यह साबित हो रहा है कि नैना सगमनिया के निवासियों के नाम पर कोई बड़ा भर्ती रैकेट संचालित हो रहा है। मामले में सतना शहर के कुछ सीएससी और एमपी ऑन लाइन सेंटर वाले भी राडार में आ गए हैं। उल्लेखनीय है कि इसी तरह का गड़बड़झाला फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में सामने आ चुका है।