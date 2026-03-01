कलेक्टर का बड़ा एक्शन, तहसीलदार को फटकारा, आरआई-पटवारी निलंबित

कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार समर्थन मूल्य खरीदी को लेकर किसानों का सत्यापन बिरसिंहपुर तहसील में शून्य पाए जाने पर तहसीलदार पर जमकर भड़के, उन्होंने कहा कि आपका कोई भी काम सही नहीं है। सभी में पीछे चल रहे हैं। यह सबकुछ सीआर में रिफलेक्ट होगा। आपकी वजह से जनहित के काम प्रभावित हो रहे हैं और कलेक्टर को परेशान होना पड़ रहा है। तो वहीं सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला आने पर कलेक्टर ने उचेहरा तहसीलदार को मैसेज भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तहसीलदार ने इस पर कार्रवाई का प्रतिवेदन नहीं भेजा। जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि कलेक्टर के मैसेज के बाद भी आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो काम क्या ही कर रहे होंगे। यही वजह है कि किसानों की तहसीलदार से नाराजगी रहती है। इस दौरान कलेक्टर ने सोहावल छलाक में एचपीवी टीकाकरण की कमजोर प्रगति पर आशा कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करने कहा। साथ ही बीईओ बीआरसीसी को भी नोटिस देने को कहा।