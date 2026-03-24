खजराना गणेश मंदिर के पुजारी ने मांगे एक करोड़ रुपये और फॉर्च्यूनर, पत्नी का आरोप

पीड़िता इंदिरा भट्ट ने अपनी शिकायत में ये भी आरोप लगाया है कि प्रताड़ना के साथ ही ससुरालवालों ने उसे कई बार घर में बंद करके रखा, खाना तक नहीं दिया। उसे नौकरी करने से रोका ताकि वो आर्थिक रूप से कमजोर बन रहे। इतना ही नहीं उसके जेवर और करीब 5 लाख रुपये नकद भी उससे छुड़ा लिए और जब जेवर-पैसे वापस मांगे तो और ज्यादा प्रताड़ित किया। पीड़िता इंदिरा का ये भी आरोप है कि पति पुनीत भट्ट के दत्तक पुत्र उदित ने अपनी पत्नी कुमकुम के मामले में झूठे आरोप लगाते हुए उस पर केस दर्ज करा दिया, जिसके कारण पुलिस उसे परेशान कर रही है। झूठे केस में फंसाने के साथ ही ससुरालवाले अब उसे बदनाम करने की धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस ने पीड़िता का आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है, पुलिस का कहना है कि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।