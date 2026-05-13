सालभर गर्मी का राज! 40 डिग्री से ज्यादा टेम्प्रेचर वाले दिनों की संख्या बढ़ी, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तेज

Indore Weather: कभी संतुलित जलवायु और सर्द हवा के लिए पहचाना जाने वाला इंदौर अब बढ़ती गर्मी, अनियमित बारिश और घटती ठंड का सामना कर रहा है। इस साल अप्रेल में पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अधिक दिन तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। मई में 25 साल के तापमान का विश्लेषण बताता है कि शहर में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान वाले दिनों की संख्या बढ़ रही (Indore Weather) है। यह स्थिति बारिश और ठंड में भी नजर आ रही है।