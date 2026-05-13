13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

सालभर गर्मी का राज! 40 डिग्री से ज्यादा टेम्प्रेचर वाले दिनों की संख्या बढ़ी, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तेज

Indore Weather: मध्य प्रदेश के इंदौर में 25 साल के तापमान का विश्लेषण करती रिपोर्ट में खुलासा, 40 डिग्री या उससे ज्यादा तापमान वाले दिनों की संख्या में इजाफा, सर्दी बारिश के दिन कम होने से सालभर तप रहा शहर

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

image

अश्विन बक्शी

May 13, 2026

Indore weather hot days number increased

Indore weather hot days number increased (photo: patrika creative)

Indore Weather: कभी संतुलित जलवायु और सर्द हवा के लिए पहचाना जाने वाला इंदौर अब बढ़ती गर्मी, अनियमित बारिश और घटती ठंड का सामना कर रहा है। इस साल अप्रेल में पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अधिक दिन तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। मई में 25 साल के तापमान का विश्लेषण बताता है कि शहर में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान वाले दिनों की संख्या बढ़ रही (Indore Weather) है। यह स्थिति बारिश और ठंड में भी नजर आ रही है।

पर्यावरणविदों के अनुसार, अब सर्दियों में भी दोपहर में गर्मी महसूस होती है, जबकि बारिश में उमस और तापमान परेशान कर रहा है। मार्च से शुरू होने वाली तपिश फरवरी के अंतिम सप्ताह से ही महसूस होने (Indore Weather) लगती है और जून के बाद भी गर्म हवा का असर रहता है।

छोटा हुआ सर्दी का समय

सर्दी का समय छोटा हो गया है। दिसंबर और जनवरी में कई दिन तक तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज (Indore Weather) किया जा रहा है। पूर्व मौसम वैज्ञानिक डॉ. अजय शुक्ला ने बताया, तेजी से बढ़ता शहरीकरण इस बदलाव का बड़ा कारण है। हरियाली कम होने से तापमान नियंत्रित करने वाली प्राकृतिक व्यवस्था कमजोर (Indore Weather) पड़ गई है।

अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तेजी से बढ़ रहा है

पेड़ों की संख्या घटने और वाहनों की संख्या बढ़ने से शहर में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तेजी से बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि कांक्रीट और डामर से ढंका शहर दिनभर गर्मी सोखता है और रात में छोड़ता है। कुछ साल से मई में 40 डिग्री से अधिक तापमान वाले दिनों की संख्या बढ़ी है।

दिसंबर-जनवरी में भी गर्मी

पर्यावरणविदों के अनुसार, इंदौर का अधिकतम औसत तापमान 30-40 वर्षों में 0.8 से 1.2 डिग्री तक बढ़ा है। पहले अप्रेल-मई में 40 डिग्री से ऊपर तापमान वाले दिन सीमित थे। वर्षों से 15-25 दिन तक तापमान 40 डिग्री पार जा रहा है। सर्दियों में दिसंबर-जनवरी के दौरान न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे जाने वाले दिनों की संख्या घटी है। वर्षा के आंकड़ों में बड़ी गिरावट नहीं दिखती, लेकिन बारिश वाले दिन कम (Indore Weather) हुए हैं।

मई में 40 डिग्री से अधिक दिन

वर्ष - दिनों की संख्या

2001 - 13

2002 - 14

2003 - 19

2004 - 11

2005 - 21

2006 - 21

2007 - 16

2008 - 10

2009 - 24

2010 - 28

2011 - 16

2012 - 16

2013 - 14

2014 - 13

2015 - 00

2016 - 00

2017 - 25

2018 - 27

2019 - 17

2020 - 24

2021 - 01

2022 - 19

2023 - 08

2024 - 18

2025 - 03

एक्सपर्ट व्यू

राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं कर पा रहा शहर

वायु प्रदूषण में शहर नॉन-अटेनमेंट सिटी श्रेणी में है, यानी राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं कर पा रहा है। जल प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। दो दशक में तापमान में अंतर है। पहले रात जल्दी ठंडी होती थी। ठंड कड़ाके की होती (Indore Weather) थी। सावन में झड़ी लगती थी। अब यह कम हो रहा है।

- डॉ. दिलीप वागेला, पर्यावरणविद

गर्मी के दिन बढ़े, सर्दी के कम हो गए

गर्मी के दिन बढ़ रहे हैं और ठंड के दिनों में कमी आई है। बारिश कम दिनों में ज्यादा तीव्रता से हो रही है। मध्य भारत में हीट वेव की घटनाएं बढ़ी (Indore Weather) हैं। ठंड की अवधि छोटी हुई है। फरवरी से ही गर्मी, अनियमित मानसून, नवंबर-दिसंबर में ठंड कम पडऩा जैसे मौसमी बदलाव हो रहे हैं।

-ओपी जोशी, पर्यावरणविद

ये भी पढ़ें

MP में मंत्रियों की सिफारिश पर ब्रेक! नई तबादला नीति में 5 बड़े बदलाव
भोपाल
MP Transfer Policy 2026

ये भी पढ़ें

जेब में प्याज रखें लू नहीं लगेगी! इंडियन ट्रेडिशनल थ्योरी का सच बदलकर रख देगा आपकी सोच
Patrika Special News
Onion Heatstroke Myth

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 May 2026 10:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / सालभर गर्मी का राज! 40 डिग्री से ज्यादा टेम्प्रेचर वाले दिनों की संख्या बढ़ी, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तेज

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indore-Manmad Rail Line Project: इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट में 'बड़ी बाधा', समीक्षा के लिए पहुंचा विशेष दल

Indore-Manmad Rail Line Project
इंदौर

BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या होगी इंदौर की एंट्री? कविता पाटीदार और जीतू जिराती के नाम चर्चा में

BJP INDORE NEWS
इंदौर

जब कार्बन डेटिंग की ही नहीं तो पता कैसे चला परमारकाल में बनी भोजशाला? मुस्लिम पक्ष का ASI सर्वे पर सवाल

Dhar Bhojshala
इंदौर

गुजरात-राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं ने बढ़ाया पारा, इंदौर में अब पड़ेगी भीषण गर्मी

Indore Weather
इंदौर

सोनम रघुवंशी फिर जाएगी जेल या जारी रहेगी बेल? मेघालय हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई कल

raja raghuvanshi case sonam raghuvanshi bail hearing meghalaya high court mp news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.