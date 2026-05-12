12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट में ‘बड़ी बाधा’, समीक्षा के लिए पहुंचा विशेष दल

Indore-Manmad Rail Line Project: इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन परियोजना की कुल लंबाई 309 किलोमीटर है, परियोजना की कुल लागत 18036.25 करोड़ रूपये है, यह परियोजना मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों को महाराष्ट्र के जिलों से जोड़ेगी।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

May 12, 2026

Indore-Manmad Rail Line Project

indore manmad rail line project update land acquisition delay

Indore-Manmad Rail Line Project: मध्यप्रदेश के इंदौर से महाराष्ट्र के मनमाड़ तक बनने वाली बहुप्रतीक्षित नई रेल लाइन के प्रोजेक्ट को सेंट्रल रेलवे ने वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट में बड़ा अडंगा आने से तय समय सीमा में पूरा ट्रैक बिछाकर रेल लाइन शुरू करने का काम दूर की कोड़ी नजर आ रही है। दरअसल इंदौर जिले में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है, ऐसे में प्रोजेक्ट जमीन पर कैसे उतरेगा।

200 किसानों ने दर्ज कराई आपत्ति

सूत्रों के मुताबिक इंदौर जिले में फिलहाल किसानों की जमीनों के अधिग्रहण को लेकर सर्वे का दौर चल रहा है, लेकिन कई गांवों में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी आपत्तियों और दावों पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक सर्वे नहीं किया जाना चाहिए। हाल ही में एक गांव में सर्वे के लिए पहुंची टीम को ग्रामीणों ने वापस लौटा दिया था। बताया जा रहा है कि परियोजना के गजट नोटिफिकेशन के बाद 18 गांवों के करीब 200 किसानों ने एसडीएम न्यायालय में लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। 17 मार्च को बड़ी संख्या में किसान सुनवाई के लिए पहुंचे थे। कई किसानों ने स्वयं तो कई ने वकीलों के माध्यम से आपत्तियां लगाई थीं। किसानों का आरोप है कि अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई और न ही कोई स्पष्ट निराकरण किया गया है। इसी वजह से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

विशेष दल पहुंचा इंदौर

इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन केंद्र सरकार की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल है और इसकी सीधे मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में एक विशेष दल इंदौर पहुंचा। यहां रेलवे के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई, जिसमें इंदौर से लेकर मनमाड़ तक के संबंधित अफसर मौजूद रहे। बैठक में जमीन अधिग्रहण, निर्माण कार्य और सर्वे की प्रगति पर चर्चा की गई।

महाराष्ट्र में 50 किलोमीटर पर काम शुरू

दूसरी ओर महाराष्ट्र में इस परियोजना की रफ्तार तेज दिखाई दे रही है। वहां करीब 50 किलोमीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और कई हिस्सों में ट्रैक बिछाने की तैयारी चल रही है। रेलवे अधिकारियों का दावा है कि महाराष्ट्र में काम तय समय सीमा के अनुसार आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन पूरी होने के बाद इंदौर को मुंबई पोर्ट से सीधी और तेज रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे माल परिवहन आसान होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन फैक्ट फाइल

  • इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन परियोजना की कुल लंबाई 309 किलोमीटर।
  • परियोजना की कुल लागत 18036.25 करोड़ रूपये ।
  • मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों जैसे इंदौर, धार, खरगोन, और बड़वानी को सीधे महाराष्ट्र के नासिक और धुले जिलों से जोड़ेगी ।
  • मध्यप्रदेश का बड़वानी जिला पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ेगा।

ये भी पढ़ें

नरसिंहपुर की प्रमिका ने राजस्थान से प्रेमी को बुलाया, रायसेन जिले में मिला शव
रायसेन
raisen

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 May 2026 05:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट में ‘बड़ी बाधा’, समीक्षा के लिए पहुंचा विशेष दल

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या होगी इंदौर की एंट्री? कविता पाटीदार और जीतू जिराती के नाम चर्चा में

BJP INDORE NEWS
इंदौर

जब कार्बन डेटिंग की ही नहीं तो पता कैसे चला परमारकाल में बनी भोजशाला? मुस्लिम पक्ष का ASI सर्वे पर सवाल

Dhar Bhojshala
इंदौर

गुजरात-राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं ने बढ़ाया पारा, इंदौर में अब पड़ेगी भीषण गर्मी

Indore Weather
इंदौर

सोनम रघुवंशी फिर जाएगी जेल या जारी रहेगी बेल? मेघालय हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई कल

raja raghuvanshi case sonam raghuvanshi bail hearing meghalaya high court mp news
इंदौर

लूट के बाद कर्मचारी को कुएं में फेंका, रातभर दर्द में चीखता रहा, सुबह ग्रामीणों ने निकाला

loot victim thrown into well cried all night rescued by villagers MP News
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.