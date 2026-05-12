इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट में ‘बड़ी बाधा’, समीक्षा के लिए पहुंचा विशेष दल

सूत्रों के मुताबिक इंदौर जिले में फिलहाल किसानों की जमीनों के अधिग्रहण को लेकर सर्वे का दौर चल रहा है, लेकिन कई गांवों में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी आपत्तियों और दावों पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक सर्वे नहीं किया जाना चाहिए। हाल ही में एक गांव में सर्वे के लिए पहुंची टीम को ग्रामीणों ने वापस लौटा दिया था। बताया जा रहा है कि परियोजना के गजट नोटिफिकेशन के बाद 18 गांवों के करीब 200 किसानों ने एसडीएम न्यायालय में लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। 17 मार्च को बड़ी संख्या में किसान सुनवाई के लिए पहुंचे थे। कई किसानों ने स्वयं तो कई ने वकीलों के माध्यम से आपत्तियां लगाई थीं। किसानों का आरोप है कि अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई और न ही कोई स्पष्ट निराकरण किया गया है। इसी वजह से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।