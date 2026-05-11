लूट के बाद कर्मचारी को कुएं में फेंका, रातभर दर्द में चीखता रहा, सुबह ग्रामीणों ने निकाला

MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर में लूटेरों ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जिले के सिमरोल थाना क्षेत्र में बदमाशों की हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ढाबे से काम खत्म कर घर लौट रहे एक कर्मचारी को तीन बदमाशों ने पहले लूटा, फिर उसे जान से मारने की नीयत से कुएं में फेंक दिया। घायल युवक पूरी रात कुएं में पड़ा मदद के लिए चिल्लाता रहा। सुबह ग्रामीणों ने आवाज सुनकर उसे बाहर निकाला। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर मिला है।