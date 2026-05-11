इंदौर में लूट से फैली सनसनी, मोबाइल, नकदी और बाइक छीनकर शख्स को कुएं में फेंका

Indore Robbery :मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सिमरोल थाना इलाके में बदमाशों द्वारा युवक के साथ लूट और हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ढाबे से काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहे एक कर्मचारी को रास्ते में तीन बदमाशों ने पहले लूटा, फिर उसे जान से मारने की नीयत से कुएं में फेंक दिया। पिटाई और कुएं में गिरने से गंभीर घायल युवक दर्द से कराहते हुए पूरी रात कुएं में पड़ा मदद के लिए चिल्लाता रहा। सुबह ग्रामीणों ने जब उसकी आवाज सुनी तो उसे कुएं से बाहर निकाला। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसके दोनों पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई है।