सोनम रघुवंशी फिर जाएगी जेल या जारी रहेगी बेल? मेघालय हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई कल

रविवार की शाम इंदौर में मृतक राजा रघुवंशी के परिवार सहित समाज और कई सामाजिक संगठन के लोगों ने रीगल चौराहे पर बड़ी संख्या में कैंडल मार्च निकाला और सोनम को मिली जमानत का विरोध किया। राजा के परिवार और अन्य प्रदर्शनकारियों ने सोनम जमानत रद्द कर सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। इस विरोध प्रदर्शन में मृतक राजा की मां उमा रघुवंशी, भाई विपिन रघुवंशी और अन्य परिजन सबसे आगे दिखाई दिए। उनके साथ रघुवंशी समाज के सैकड़ों लोग भी मौजूद रहे। परिजनों का कहना है कि आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत देने के इस फैसले से न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजा की मां उमा रघुवंशी ने भावुक होकर कहा कि उनका परिवार अभी भी बेटे को खोने के दर्द से उबर नहीं पाया है। वे चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि परिवार न्याय की लड़ाई अंत तक लड़ता रहेगा।