BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या होगी इंदौर की एंट्री? कविता पाटीदार और जीतू जिराती के नाम चर्चा में

इंदौर से प्रमुख रूप से दो नाम सामने आ रहे हैं जिसमें पहला कविता पाटीदार का है जो कि राज्यसभा की सांसद भी हैं। पिछली प्रदेश भाजपा की टीम में पाटीदार महामंत्री थीं तो महिला कोटे में उनको लिया जा सकता है। उनके अलावा पिछड़ा वर्ग से युवा चेहरा जीतू जिराती को भी मौका दिया जा सकता है। उनके रिश्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन से काफी अच्छे हैं। नवीन उनकी बोलने की कला और प्रवास की क्षमता को देखते हुए अपनी टीम में जगह देकर काम पर लगा सकते हैं। इसके अलावा खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल का नाम भी मालवा निमाड़ से हैं। चंबल से नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन तो अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह भी मूल टीम में आने का प्रयास कर रहे है।