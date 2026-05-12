गुजरात-राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं ने बढ़ाया पारा, इंदौर में अब पड़ेगी भीषण गर्मी

सोमवार को सुबह से ही तेज धूप का अहसास हुआ। बादलों के कारण उमस बढ़ी। इससे बढ़ी तपन से शाम तक राहत नहीं मिली। दोपहर को 34 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तर पश्चिमी हवा चली। आर्द्रता 22 फीसदी रही। पूर्व मौसम वैज्ञानिक डॉ. अजय शुक्ला के अनुसार, 15 दिन से प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश व आंधी जैसे हालात हैं। इससे वहां तापमान में अधिक वृद्धि नहीं हो रही है। मालवा व आसपास के जिलों में गुजरात व राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवा सीधे प्रवेश कर रही है, जिससे अप्रेल और अब मई में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है।