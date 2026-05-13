PM नरेंद्र मोदी के आव्हान का असर, इंदौर में बढ़ी ‘ई व्हीकल’ की डिमांड

E-Vehicle: प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोलियम की खपत कम करने के आव्हान का ही नतीजा है कि ईवी की डिमांड में खासा सुधार आ गई है। ताजुब की बात तो यह कि पहले की तुलना में सब्सिडी कम करने के बावजूद ग्राहक ईवी को प्राथमिकता दे रहा है। बीते दिवस सोलर पैनल से जुड़ी कंपनी ने एक साथ छह ईवी की डिलीवरी ली। इस समय फोर व्हीलर के साथ टू व्हीलर खरीदी कर रहे हैं। ईवी में जरूर इजाफा हुआ है।