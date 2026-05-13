MP में महिला मोर्चा अध्यक्ष पद पर BJP में तगड़ी रस्साकशी, अपने उम्मीदवार फिट करने में लगे सांसद-विधायक

ये रार विधानसभा चुनाव के पहले से राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार (Kavita Patidar) और विधायक उषा ठाकुर (Usha Thakur) के बीच ठनी हुई रही है जो थमना तो दूर लगातार बढ़ती जा रही है। विधायक ठाकुर अपनी विधानसभा में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करती है, जबकि पाटीदार का गृह क्षेत्र है तो वह अपना प्रभाव बरकरार रखना चाहती है। ठाकुर की नाराजगी की एक वजह ये भी है कि विधानसभा चुनाव में बगावत करने वालों को सांसद पाटीदार का अप्रत्यक्ष संरक्षण था। इसी वजह से बाद में उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई जिससे वे खासी नाराज हैं।