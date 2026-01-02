बिजनेसमैन ने पत्नी से कहा- तेरे मरने से 35 लाख का लोन माफ हो जाएगा और…

1 जनवरी तक अस्पताल में पूर्णिमा का इलाज चला और जब अस्पताल से उसे डिस्चार्ज किया गया तो वो सीधे परिजन के साथ पुलिस थाने पहुंची और पति अनुराग सोहन त्रिपाठी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पूर्णिमा ने पुलिस को ये भी बताया कि पति शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित कर रहा है। वो पहले भी पति की शिकायत पुलिस में दर्ज करा चुकी है। उसने पति की बर्बरता के सबूत के तौर पर खुद की कुछ तस्वीरें भी पुलिस को दी हैं जिनमें उसके शरीर पर जख्म और खून नजर आ रहा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पीड़िता का साढ़े तीन साल का एक बेटा भी है।