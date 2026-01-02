बिजनेसमैन ने पत्नी से कहा- तेरे मरने से 35 लाख का लोन माफ हो जाएगा और…

पीड़ित पत्नी पूर्णिमा ने पुलिस को सौंपी ये तस्वीरें
mp news: मध्यप्रदेश के सतना से एक दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बिजनेसमैन ने बैंक से लिए लाखों रुपये के लोन से बचने के लिए पत्नी की जान लेने की कोशिश की। पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के मुताबिक पति ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की है और इसके सबूत के तौर पर उसने मारपीट के बाद खुद की घायल हालत की तस्वीरें भी पुलिस को सौंपी हैं।
सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बगहा इलाके में रहने वाली पूर्णिमा त्रिपाठी नाम की महिला की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पूर्णिमा ने सिविल लाइन थाने में पति अनुराग सोहन त्रिपाठी के खिलाफ शिकायत मारपीट और जान से मारने की कोशिश की शिकायत दर्ज कराई है। पूर्णिमा ने अपनी शिकायत में बताया है कि पति अनुराग सोहन त्रिपाठी ने उसके नाम से 'रूद्रा इंटरप्राइजेज' नाम की फर्म रजिस्टर कराई थी और इसी फर्म के नाम पर एसबीआई बैंक से 35 लाख रुपये का लोन लिया था। लोन की राशि अनुराग ने उपयोग की और कर्ज उसके नाम पर होता रहा।
पीड़ित पत्नी पूर्णिमा के मुताबिक 28 दिसंबर की रात पति अनुराग शराब पीकर घर आया और उससे मारपीट की। अगले दिन सुबह भी उनके बीच विवाद हुआ और तब भी पति ने उसके साथ मारपीट की और बाथरूम में रखी फिनाइल की गोलियां पीसकर पानी में मिलाकर उसे पिला दीं। पति अनुराग कह रहा था कि तेरे मरने से सब ठीक हो जाएगा और लोन माफ हो जाएगा। फिनाइल की गोलियों वाले पानी के कारण उसे उल्टियां होने लगीं और उसने किसी तरह अपने पिता को फोन कर पूरी बात बताई। परिजन तुरंत घर आए और उसे अस्पताल में भर्ती कराया।
1 जनवरी तक अस्पताल में पूर्णिमा का इलाज चला और जब अस्पताल से उसे डिस्चार्ज किया गया तो वो सीधे परिजन के साथ पुलिस थाने पहुंची और पति अनुराग सोहन त्रिपाठी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पूर्णिमा ने पुलिस को ये भी बताया कि पति शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित कर रहा है। वो पहले भी पति की शिकायत पुलिस में दर्ज करा चुकी है। उसने पति की बर्बरता के सबूत के तौर पर खुद की कुछ तस्वीरें भी पुलिस को दी हैं जिनमें उसके शरीर पर जख्म और खून नजर आ रहा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पीड़िता का साढ़े तीन साल का एक बेटा भी है।
