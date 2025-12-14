एमपी में बच्चे की चाहत में पति-पत्नी ने मंदिर में बनाए शारीरिक संबंध, मचा बवाल

गुना के बजरंगगढ़ स्थित बीस भुजा देवी मंदिर में बनी बैंच पर युवक-युवती का शारीरिक संबंध वीडियो वायरल होने और हिंदू संगठनों के विरोध को देखते हुए बजरंगगढ़ थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो जल्द ही पुलिस ने युवक-युवती की पहचान कर ली और उन तक पहुंच गई। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि वीडियो वायरल होते ही उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया और पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक विशेष टीम गठित की गई। जांच में पुलिस ने पाया कि वीडियो में दिख रहे युवक-युवती पति-पत्नी हैं जो कि एक टैक्सी से मंदिर आए थे। सीसीटीवी फुटेज के जरिए टैक्सी का नंबर पता चला और फिर दंपत्ति की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।