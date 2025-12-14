एमपी में बच्चे की चाहत में पति-पत्नी ने मंदिर में बनाए शारीरिक संबंध, मचा बवाल

मंदिर में अश्लील हरकत करते दंपत्ति का वीडियो वायरल
mp news: मध्यप्रदेश के गुना जिले में स्थित एक मंदिर में युवक-युवती के द्वारा अश्लील हरकत करते वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। वायरल वीडियो में मंदिर में बनी बेंच पर युवक-युवती शारीरिक संबंध बनाते दिख रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में खासा आक्रोश है और वहीं हिंदू संगठनों ने भी इस पर कड़ा एतराज जताते हुए विरोध प्रदर्शन कर अश्लील हरकत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद अश्लील हरकत करने वाले युवक-युवती की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
गुना के बजरंगगढ़ स्थित बीस भुजा देवी मंदिर में बनी बैंच पर युवक-युवती का शारीरिक संबंध वीडियो वायरल होने और हिंदू संगठनों के विरोध को देखते हुए बजरंगगढ़ थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो जल्द ही पुलिस ने युवक-युवती की पहचान कर ली और उन तक पहुंच गई। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि वीडियो वायरल होते ही उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया और पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक विशेष टीम गठित की गई। जांच में पुलिस ने पाया कि वीडियो में दिख रहे युवक-युवती पति-पत्नी हैं जो कि एक टैक्सी से मंदिर आए थे। सीसीटीवी फुटेज के जरिए टैक्सी का नंबर पता चला और फिर दंपत्ति की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
बताया जा रहा है कि मंदिर में शारीरिक संबंध बनाने वाले पति-पत्नी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की तो पता चला कि बच्चे के जन्म की मन्नत के कारण उन्होंने ऐसा किया। आरोपी दंपति मंदिर से करीब 16 किमी. दूर के एक गांव के रहने वाले हैं। हिंदू संगठनों के विरोध और लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
बड़ी खबरेंView All
गुना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग