गले मिलते दिखे BJP-कांग्रेस के दो बड़े कट्टर विरोधी नेता, सियासी गलियारों में हलचल

राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि यह मेल-मिलाप इसलिए भी खास है क्योंकि राजनीति में कोई स्थाई दुश्मन या दोस्त नहीं होता। इस मिलन ने विरोधियों के कान खड़े कर दिए हैं और गुना की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चाओं को हवा दे दी है। सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई है कि क्या यह महज एक शिष्टाचार भेंट है या आने वाले समय में जिले के राजनीत्तिक समीकरणों को यह मेल-मिलाप प्रभावित करेगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।