गुना

गले मिलते दिखे BJP-कांग्रेस के दो बड़े कट्टर विरोधी नेता, सियासी गलियारों में हलचल

MP News: मध्य प्रदेश की राजनीति में धुर-विरोधी माने जाने वाले BJP-कांग्रेस के दो बड़े नेता अचानक मंच पर एक साथ आ गए। कांग्रेस के नेता ने कहा- आपने नियम तुड़वा दिए।

गुना

image

Akash Dewani

Dec 13, 2025

mahendra singh sisodia jaivardhan singh BJP-Congress leaders hugging guna mp news

mahendra singh sisodia jaivardhan singh hugged each other (फोटो- Patrika.com)

BJP-Congress leaders hugging: प्रदेश की राजनीति में धुर-विरोधी माने जाने वाले दो बड़े नेता अचानक एक मंच पर आमने-सामने आए और पुरानी राजनीतिक रंजिश को भुलाकर जिस गर्मजोशी से गले मिले, उसने सियासत में हलचल मचा दी है। यह मौका था शहर में आयोजित एक समारोह का, जहां पूर्व ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री और भाजपा नेता महेंद्र सिंह सिसौदिया (Mahendra Singh Sisodia) और राघौगढ़ विधायक व कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयवर्धन सिंह का आमना-सामना हो गया। (mp news)

महेंद्र सिंह के गले मिले जयवर्धन सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह (Jaivardhan Singh) और महेंद्र सिंह सिसौदिया के बीच राजनीतिक बयानबाजी अक्सर तीखी रहती है। हालांकि गत दिनों दोनों नेताओं ने अपनी अदावत को किनारे रखा और आपस में न सिर्फ गर्मजोशी से गले मिले, बल्कि हल्की-फुल्की बातचीत और मजाक भी करते रहे।

इस मौके पर भाजपा नेता सिसौदिया को जयवर्धन सिंह से यह कहते सुना गया कि आपने सारे नियम तुड़वा दिए। इस पर जयवर्धन भी मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे थे। दोनों नेताओं के गले मिलते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होते देर नहीं लगी, जिस पर आमजन और दोनों दलों के कार्यकर्ता अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

नए समीकरणों की सुगबुगाहट

राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि यह मेल-मिलाप इसलिए भी खास है क्योंकि राजनीति में कोई स्थाई दुश्मन या दोस्त नहीं होता। इस मिलन ने विरोधियों के कान खड़े कर दिए हैं और गुना की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चाओं को हवा दे दी है। सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई है कि क्या यह महज एक शिष्टाचार भेंट है या आने वाले समय में जिले के राजनीत्तिक समीकरणों को यह मेल-मिलाप प्रभावित करेगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।

Updated on:

13 Dec 2025 09:38 am

Published on:

13 Dec 2025 09:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / गले मिलते दिखे BJP-कांग्रेस के दो बड़े कट्टर विरोधी नेता, सियासी गलियारों में हलचल

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

