एमपी में किसान ने कलेक्ट्रेट में गटका जहर, 4 साल से है परेशान

अर्जुन ढीमर ने 28 अक्टूबर 2025 को पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में अपनी पूरी व्यथा बताई थी। उन्होंने उल्लेख किया था कि वह वृद्ध हैं। दमा रोग से पीड़ित हैं। उनका एक पुत्र भी विकलांग है। इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ी थी, तब गांव के लालाराम से 1 लाख रुपए लिए थे और उसे 10 साल के लिए तीन बीघा जमीन (सर्वे क्र. 315/17/2, रकबा-0.836 हेक्टर) जोतने के लिए दी थी। लेकिन, दबंग ने 1 लाख की जगह 3 लाख रुपए लिख लिए और अब जमीन से कब्जा छोड़ने तैयार नहीं है। समय सीमा बीत जाने के बाद दबंग लालाराम, हरिचरण और हरिओम धाकड़ ने उनकी स्वामित्व की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया और उन्हें खेती करने से रोक रहे हैं। पीड़ित किसान ने न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड गुना के न्यायालय में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया था। इस पर न्यायालय ने 19 सितंबर 2025 को स्थगन आदेश भी पारित किया था, लेकिन दबंग न्यायालय के आदेश को भी नहीं मान रहे थे।