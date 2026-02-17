17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गुना

शादी से 4 दिन पहले छोड़कर भागा प्रेमी, पत्नी की तरह प्यार कर दिया धोखा

mp news: दो साल के रिलेशन के बाद युवती को धोखा देकर भागा प्रेमी, 4 दिन बाद करने वाले थे लव मैरिज।

2 min read
Google source verification

गुना

image

Shailendra Sharma

Feb 17, 2026

guna

boyfriend absconds 4 days before court marriage

mp news: मध्यप्रदेश के गुना में एक युवती को उसका प्रेमी शादी से महज 4 दिन पहले धोखा देकर भाग गया। प्रेमी के भागने के बाद युवती ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के मुताबिक वो कोर्ट में लव मैरिज करने वाले थे लेकिन प्रेमी उसे छोड़कर भाग गया है। पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों के सामने रोते हुए कहा है कि वह युवक को दोबारा स्वीकार नहीं करेगी और उसे सजा दिलाकर ही दम लेगी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक की तलाश शुरु कर दी है।

2 साल से लिव इन में रह रहे थे

पीड़िता के मुताबिक वो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। उसके माता-पिता ग्वालियर शिफ्ट हो चुके हैं। पिछले दो साल से उसका अंकित चौहान नाम के युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। अंकित ने उसके साथ मंदिर में शादी भी की थी और नोटरी पर एंग्रीमेंट भी बनवाया था। अंकित उसे किराए का कमरा दिलाकर पत्नी की तरह रखता था और प्यार करता था। वह भी अंकित को पति की तरह मानती थी, उसके नाम का मंगलसूत्र पहनती थी और उसके लिए करवाचौथ का व्रत भी रखती थी।

4 दिन पहले करने वाले थे लव मैरिज

पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को बताया कि वो और अंकित चार दिन पहले कोर्ट में लव मैरिज करने वाले थे। सब कुछ पहले से तय था लेकिन कुछ दिन पहले से अंकित कोर्ट मैरिज की बात टाल रहा था। अंकित के परिजन सरकारी नौकरी में हैं और वो नहीं चाहते थे कि अंकित मुझसे शादी करे इसलिए उस पर दबाव डाल रहे थे। पीड़िता ने अधिकारियों से कहा है कि अंकित ने उसे धोखा दिया है और उससे पीछा छुड़ाने की नीयत से भागा है वो उसे किसी भी कीमत पर दोबारा स्वीकार नहीं करेगी और सजा दिलाकर ही दम लेगी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी युवक अंकित की तलाश शुरु कर दी है।

ये भी पढ़ें

सब्जी में दोगुनी मिर्ची डालती थी बहू, सोने नहीं देती थी, परेशान होकर 95 साल के ससुर ने…
ग्वालियर
GWALIOR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 05:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / शादी से 4 दिन पहले छोड़कर भागा प्रेमी, पत्नी की तरह प्यार कर दिया धोखा

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सास-बहू का थाने के सामने हाईवोल्टेज ड्रामा, लोगों का लगा हुजूम

guna
गुना

MP में पिता ने बच्चे को नहीं दिलाई साइकिल, बेटे ने खुद बना दी किडनैपिंग की कहानी; हुआ खुलासा

guna news
गुना

पार्षद बोले-जनता ने हमें समोसे खाने नहीं, काम के लिए भेजा है; विधायक की फटकार-चापलूसी छोड़ो, सेवक बनो

guna news
गुना

घर पर सभी कर रहे थे इंतजार, उधर दामाद-ससुर बन गए सड़क हादसे का शिकार; मची चीख-पुकार

guna news
गुना

एमपी में लिव-इन पार्टनर को कार से कुचलने की कोशिश

guna
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.