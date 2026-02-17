शादी से 4 दिन पहले छोड़कर भागा प्रेमी, पत्नी की तरह प्यार कर दिया धोखा

पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को बताया कि वो और अंकित चार दिन पहले कोर्ट में लव मैरिज करने वाले थे। सब कुछ पहले से तय था लेकिन कुछ दिन पहले से अंकित कोर्ट मैरिज की बात टाल रहा था। अंकित के परिजन सरकारी नौकरी में हैं और वो नहीं चाहते थे कि अंकित मुझसे शादी करे इसलिए उस पर दबाव डाल रहे थे। पीड़िता ने अधिकारियों से कहा है कि अंकित ने उसे धोखा दिया है और उससे पीछा छुड़ाने की नीयत से भागा है वो उसे किसी भी कीमत पर दोबारा स्वीकार नहीं करेगी और सजा दिलाकर ही दम लेगी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी युवक अंकित की तलाश शुरु कर दी है।