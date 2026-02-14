MP में पिता ने बच्चे को नहीं दिलाई साइकिल, बेटे ने खुद बना दी किडनैपिंग की कहानी; हुआ खुलासा

बच्चे ने बताया कि मैं जाटपुरा स्कूल से बॉटल भरने बाहर आया था। वहां एक गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने कहा मुझे पानी पीने बॉटल दे दो। मैं बॉटल लेकर ड्राइवर की साइट गया तो पीछे से एक आदमी आया और मुझे पकड़ लिया। इसके बाद क्या हुआ और मैं बिलोनिया तक कैसे पहुंचा, मुझे कुछ नहीं पता। आसपास के लोगों ने मुझे देखा और पिता का नाम नंबर पूछा। उन्हें जानकारी दी। जिसके बाद पिता मुझे अपने साथ ले गए।