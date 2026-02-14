पार्षद बोले-जनता ने हमें समोसे खाने नहीं, काम के लिए भेजा है; विधायक की फटकार-चापलूसी छोड़ो, सेवक बनो

हंगामे के बीच सीएमओ डॉ. मंजूषा खत्री ने स्पष्ट लहजे में कहा कि निर्णय चार पार्षदों के कहने से नहीं, बल्कि बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। इसी रणनीति के तहत कुल 14 प्रस्तावों में से 3 को अगली बैठक के लिए टाला गया, जबकि शेष 11 प्रस्तावों को विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया। अध्यक्ष सविता गुप्ता ने आश्वस्त किया कि शहर के हर वार्ड में समान रूप से विकास कार्य कराए जाएंगे। बैठक में उपाध्यक्ष धर्म सोनी सहित समस्त पार्षद मौजूद रहे, लेकिन पूरे समय चर्चा से ज्यादा आरोप-प्रत्यारोप का दौर हावी रहा।