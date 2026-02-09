घर पर सभी कर रहे थे इंतजार, उधर दामाद-ससुर बन गए सड़क हादसे का शिकार; मची चीख-पुकार

परिजनों ने बताया कि शाम को मनोज की घर पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि वे गांव के लिए निकल चुके हैं। जब देर रात तक दोनों घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों की चिंता बढ़ी और बाद में हादसे की खबर मिली। मृतक मनोज मीणा अपने पीछे दो छोटे बच्चों को रोता-बिलखता परिवार छोड़ गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया। सोमवार को पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। कैंट पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।