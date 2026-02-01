एमपी में लिव-इन पार्टनर को कार से कुचलने की कोशिश

mp news: मध्यप्रदेश के गुना में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला को उसके ही पूर्व लिव-इन पार्टनर ने कार से कुचलने की कोशिश की। कार की टक्कर लगने से महिला घायल हुई है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि नई गर्लफ्रेंड मिलने के बाद से प्रेमी उसे रास्ते से हटाना चाहता है और इसलिए उसे कार से कुचलने की कोशिश की है। उसने मारपीट के आरोप भी लगाए हैं। जहां पीड़िता आरोपी द्वारा जान से मारने की नीयत से कार से कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है वहीं पुलिस ने इस गंभीर मामले में केवल लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में केस दर्ज किया है।