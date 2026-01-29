MP में हुआ चमत्कार! पेट्रोल पंप से निकला ‘दूधिया’ पेट्रोल, जमकर हुई नारेबाजी

MP News:गुना शहर के कैंट क्षेत्र में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब गुना-अशोकनगर मार्ग पर सत्य साईं फ्यूल्स पेट्रोल पंप (Satya Sai Fuels petrol pump) से निकले 'दूधिया ईंधन' ने दर्जनों वाहनों की रफ्तार थाम दी। बुधवार को एक के बाद एक कई वाहनों के बीच सड़क पर बंद होने के बाद जब पेट्रोल की जांच की गई, तो टैंक से पेट्रोल नहीं बल्कि पानी का सैलाब निकला। आक्रोशित वाहन मालिकों ने बोतलों में पानी वाला पेट्रोल भरा और पंप पर धावा बोल दिया। वहां जमकर हंगामा किया। कैंट निवासी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को अपनी बाइक में 120 रुपए का पेट्रोल डलवाया था। इसके तुरंत बाद ही गाड़ी ने झटके लेना शुरू कर दिया और बंद हो गई।