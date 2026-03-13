लेटर वॉर: अध्यक्ष के एक पत्र के जवाब में सीएमओ ने लिखे तीन पत्र, कहा-नपा में काम नहीं होने दे रहीं

GUNA NEWS गुना. शहर के विकास की राह अब फाइलों के जंजाल और प्रशासनिक खींचतान में पूरी तरह उलझकर रह गई है। नगर पालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता और प्रभारी सीएमओ मंजूषा खत्री के बीच जारी ‘लेटर वॉर’ ने निकाय के कामकाज को ठप कर दिया है। नपा अध्यक्ष द्वारा पूर्व में लगाए गए आरोपों के बाद, अब सीएमओ ने आक्रामक रुख अपनाते हुए एक के बाद एक तीन पत्र लिखकर अध्यक्ष की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस आपसी वर्चस्व की लड़ाई का सीधा असर शहर के 37 वार्डों के विकास कार्यों और आम जनता की सुविधाओं पर पड़ रहा है। प्रभारी सीएमओ मंजूषा खत्री ने 10 मार्च को अध्यक्ष को लिखे अपने पहले पत्र में शहर के अति आवश्यक कार्यों के लंबित होने पर गहरी चिंता जताई है। पत्र की प्रति कलेक्टर, संयुक्त संचालक (ग्वालियर) और परियोजना अधिकारी को भेजकर उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण कार्य, ग्रीष्मकालीन व्यवस्थाएं और वर्षा पूर्व नालों की सफाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य फाइलों के अटके रहने के कारण बाधित हो रहे हैं। सीएमओ ने अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण फाइलें भेजे जाने के बावजूद उन पर समय पर निर्णय नहीं लिया जाता। यदि किसी फाइल में सुधार या संशोधन की आवश्यकता है, तो उसे तत्काल कार्यालय में बताने के बजाय अनावश्यक रूप से विलंबित किया जा रहा है, जिससे शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं समय-सीमा में पूरी नहीं हो पा रही हैं।