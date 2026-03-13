नेशनल लोक अदालत में “स्वच्छता वीरों” का होगा सम्मान

शाजापुर. आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत एवं “स्वच्छभारत–न्यायपूर्णभारत” अभियान के अंतर्गत जिले के स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद कुमार तिवारी तथा अन्य न्यायाधीशों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों के योगदान को सम्मानित करना और समाज में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक संदेश देना है। कार्यक्रम के दौरान सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मियों का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाएगा।