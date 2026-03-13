13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाजापुर

नेशनल लोक अदालत में “स्वच्छता वीरों” का होगा सम्मान

न्यायाधीशों के सहयोग से सफाईकर्मियों को वितरित किए जाएंगे वस्त्र

2 min read
Google source verification

शाजापुर

image

Ashish Sikarwar

Mar 13, 2026

शाजापुर. आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत एवं “स्वच्छभारत–न्यायपूर्णभारत” अभियान के अंतर्गत जिले के स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद कुमार तिवारी तथा अन्य न्यायाधीशों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों के योगदान को सम्मानित करना और समाज में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक संदेश देना है। कार्यक्रम के दौरान सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मियों का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाएगा।

न्यायाधीशों के वेतन सहयोग से किया जा रहा सम्मान

प्रेस वार्ता में बताया गया कि स्वच्छता कर्मियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से न्यायाधीशों के वेतन से सहयोग राशि एकत्र कर लगभग 1 लाख 40 हजार रुपये की राशि से सम्मान सामग्री तैयार की गई है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर जिले के कुल 212 पंजीकृत सफाईकर्मियों—जिनमें 75 महिलाएं और 137 पुरुष शामिल हैं—को लोअर-टी-शर्ट तथा साड़ी सेट वितरित किए जाएंगे। यह पहल स्वच्छता कर्मियों के कार्यों के प्रति आभार प्रकट करने और उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से की जा रही है।

नेशनल लोक अदालत के लिए 18 खण्डपीठों का गठन

नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला मुख्यालय शाजापुर में 12 तथा तहसील न्यायालय शुजालपुर में 6 न्यायिक अधिकारियों की कुल 18 खण्डपीठों का गठन किया गया है। प्रत्येक खण्डपीठ में एक अधिवक्ता को सुलहकर्ता सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है, जो पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से प्रकरणों के निराकरण में सहयोग करेंगे।

इसके अतिरिक्त उपभोक्ता फोरम में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष खण्डपीठ क्रमांक 18 का भी गठन किया गया है। संबंधित पक्षकार और अधिवक्ता चाहें तो अपने प्रकरण नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत कर त्वरित समाधान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत एवं विशेष न्यायाधीश अंजनी नंदन जोशी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नमिता बौरासी तथा अन्य अधिकारी और पत्रकार उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

नवांकुर सखियों को दिया आलू चिप्स और साबूदाना पापड़ बनाने का प्रशिक्षण
शाजापुर
जन अभियान परिषद की पहल से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Mar 2026 01:15 am

Published on:

13 Mar 2026 01:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / नेशनल लोक अदालत में “स्वच्छता वीरों” का होगा सम्मान

बड़ी खबरें

View All

शाजापुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्राम सिहोदा में प्राकृतिक खेती और नरवाई प्रबंधन पर किसान संगोष्ठी आयोजित

किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने और रासायनिक उपयोग कम करने की दी सलाह
शाजापुर

आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वर्षा से पहले पूरा करें

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न
शाजापुर

नवांकुर सखियों को दिया आलू चिप्स और साबूदाना पापड़ बनाने का प्रशिक्षण

जन अभियान परिषद की पहल से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर
शाजापुर

Sarv Hindu Utsav Committee Spreads Holi Cheer with Simplicity and Natural Colors in Shajapur

बस्तियों में पहुंचकर बच्चों को बांटी पिचकारी, रंग और मिठाइयां
शाजापुर

तहसीलदार ने 300 कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण

डिजिटल प्लेटफॉर्म और मकान सूचीकरण प्रक्रिया पर विशेष जोर
शाजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.