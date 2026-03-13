आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वर्षा से पहले पूरा करें

शाजापुर. कलेक्टर ऋजुबाफना की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आंगनवाड़ी भवन, पंचायत भवन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के कार्यों में गति लाकर निर्धारित समयसीमा में उन्हें पूर्ण कराया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके।