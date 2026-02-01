बच्चों को बताया रंगों का महत्व, कौटिल्य में धूमधाम से मनाया होली पर्व

विद्यालय संचालिका शशि यादव ने विद्यार्थियों को होलिका और भक्त प्रह्लाद की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन जब उसने उसका दुरुपयोग कर प्रह्लाद को जलाने का प्रयास किया तो वह स्वयं भस्म हो गई। इस प्रसंग के माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया कि सदैव अच्छे कार्य करें, दूसरों की सहायता करें और किसी का उपहास न उड़ाएं। विद्यालय संचालक ब्रजेश यादव ने भी मिल-जुलकर रहने, सहयोग की भावना विकसित करने और जरूरतमंदों की मदद करने का आह्वान किया। विद्यार्थियों ने भी सदाचार का संकल्प लिया।