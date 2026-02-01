सामाजिक न्याय दिवस पर विधिक जागरूकता का संदेश

मुख्य अतिथि श्रीमती नमिता बौरासी ने अपने संबोधन में सामाजिक न्याय दिवस की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए समाज में वर्ग, लिंग, धर्म एवं जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने का संदेश दिया। उन्होंने महिलाओं को अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी अन्याय की स्थिति में विधिक सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। शिविर में घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण, दाम्पत्य पुनर्स्थापन, तलाक, संपत्ति अधिकार एवं अन्य पारिवारिक कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया गया, ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर सही कदम उठा सकें।