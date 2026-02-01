सहज की शिक्षा और लगन लाई रंग, आईआईएम रांची में मिला प्रवेश

ध्रुव ने बताया कि वह सामान्य परिवार से हैं और बचपन से ही एमबीए कर देश की शीर्ष संस्था में पढ़ने का सपना देखते थे। स्कूली शिक्षा के दौरान ही उन्होंने अपने शिक्षकों, विशेषकर प्राचार्य डॉ. अंकुर जैन से यह लक्ष्य साझा किया था। स्कूल छोड़ने के बाद भी वह प्राचार्य डॉ. जैन और संचालिका आशा जैन के संपर्क में रहे। उन्हें पढ़ाई, तैयारी और करियर मार्गदर्शन में लगातार सहयोग मिलता रहा। हाल ही में जारी चयन सूची में जब उनका नाम शामिल हुआ तो उन्होंने आवश्यक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर शुक्रवार को विद्यालय पहुंचकर शिक्षकों को यह खुशखबरी दी।