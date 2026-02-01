17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाजापुर

बड़ा एक्शन; जिला आबकारी अधिकारी निलंबित

mp news: बैठकों में अनुपस्थित रहना व सीनियरों का फोन न उठना जिला आबकारी अधिकारी को पड़ा भारी।

2 min read
Google source verification

शाजापुर

image

Shailendra Sharma

Feb 17, 2026

shajapur

district excise officer vinay rangshahi suspended for negligence

mp news: मध्यप्रदेश के शाजापुर के जिला अबाकारी अधिकारी विनय रंगशाही को सरकारी बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहना व सीनियरों के फोन नहीं उठाना महंगा पड़ा है। संभागायुक्‍त आशीष सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही को पदीय कर्तव्‍यों और शासकीय कार्यों के संपादन में गंभीर लापरवाही बरतने पर मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्‍काल प्रभाव से नि‍लंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्‍यालय कलेक्‍टर कार्यालय शाजापुर रहेगा।

सीनियर अधिकारियों का फोन न उठाना पड़ा महंगा

जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही बीते लंबे समय से विवादों में रहे हैं। जनवरी के अंतिम हफ्ते में कलेक्टर ऋजु बाफना ने उनके समस्त प्रभार सहायक जिला आबकारी अधिकारी निमिशा परमार को सौंप दिए थे। इसके लिए बकायदा आदेश जारी किया गया था। तब कलेक्टर ऋजु बाफना ने बताया था कि जिला आबकारी अधिकारी लगातार सरकारी बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं और सीनियर अधिकारियों का फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही के इस आचरण के कारण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके चलते आदेश जारी कर सहायक आबकारी अधिकारी को जिला आबकारी अधिकारी के समस्त प्रभार दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग भोपाल तथा आबकारी आयुक्त ग्वालियर को भेजा था।

हमेशा से चर्चा में रहा रंगशाही का कार्यकाल

विनय रंगशाही के लापता रहकर कार्य नहीं करने का मामला पहली बार ही चर्चा में नहीं है। 5 वर्ष पहले भी उनका कार्यकाल चर्चा में आया था। तत्कालीन समय में रंगशाही अलीराजपुर में जिला आबकारी अधिकारी थे। अलीराजपुर में अज्ञात लोगों ने रंगशाही लापता के पोस्टर लगाए थे। पोस्टरों पर लिखा था कि 'जिले में अवैध शराब का परिवहन जोरों पर चल रहा है और जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही लापता हैं। रंगशाही के बारे में जानकारी देने वाले या ढूंढ कर लाने वाले व्यक्ति को 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

पैरों से लिपटकर बच्चे कहते रहे, ‘पापा ऐसा मत करो, रुक जाओ’, लेकिन नहीं माना पिता..
इंदौर
indore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 10:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / बड़ा एक्शन; जिला आबकारी अधिकारी निलंबित

बड़ी खबरें

View All

शाजापुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सेवानिवृत्ति पर मोटलानी का हुआ सम्मान

समाचार

समाचार

जानिए एफएसएल, सीसीटीवी और साइबर जांच से कैसे खुला शाजापुर में युवक की हत्या का राज

लालघाटी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया सनसनीखेज हत्याकांड : दो आरोपी गिरफ्तार
शाजापुर

फिजूलखर्ची से बचाने और जरूरतमंद परिवारों को सहारा देने के लिए पाटीदार समाज ने उठाया यह कदम

फिजूलखर्ची से बचाने और जरूरतमंद परिवारों को सहारा देने की पहल
शाजापुर

छात्रों ने निबंध, कविता, चित्रकला सहित कई रचनात्मक गतिविधियों में उत्साहपूर्ण भागीदारी

जिलेभर से 1214 विद्यार्थियों का पंजीयन, चयनित 30 छात्रों ने दिखाई प्रतिभा
शाजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.