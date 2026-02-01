बड़ा एक्शन; जिला आबकारी अधिकारी निलंबित

जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही बीते लंबे समय से विवादों में रहे हैं। जनवरी के अंतिम हफ्ते में कलेक्टर ऋजु बाफना ने उनके समस्त प्रभार सहायक जिला आबकारी अधिकारी निमिशा परमार को सौंप दिए थे। इसके लिए बकायदा आदेश जारी किया गया था। तब कलेक्टर ऋजु बाफना ने बताया था कि जिला आबकारी अधिकारी लगातार सरकारी बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं और सीनियर अधिकारियों का फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही के इस आचरण के कारण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके चलते आदेश जारी कर सहायक आबकारी अधिकारी को जिला आबकारी अधिकारी के समस्त प्रभार दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग भोपाल तथा आबकारी आयुक्त ग्वालियर को भेजा था।