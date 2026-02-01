शीतल नागर के बीएसएफ में चयन से सारंगपुर गौरवांवित

शिक्षकों ने कहा कि शीतल ने यह साबित कर दिया है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो ग्रामीण परिवेश से निकलकर भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई जा सकती है। शीतल नगर ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, परिवार के सहयोग और विद्यालय के शिक्षकों को दिया। उसने कहा कि मेरे शिक्षक हमेशा मुझे आगे बढने के लिए प्रेरित करते रहे। कई बार कठिनाइयां आईं, लेकिन हार मानने के बजाय मैंने मेहनत जारी रखी। बीएसएफ में चयन मेरे लिए गर्व का क्षण है और मैं पूरी निष्ठा से देश सेवा करूँगी। विद्यालय प्रबंधन ने छात्राओं को शीतल के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि बेटियों को अवसर और सही मार्गदर्शन मिले तो वे परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कर सकती हैं। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य दिनेश गुप्ता, शिक्षिका दीपाली सक्सेना, अनिता तिवारी, दीपक सोलंकी, दिपीका बंसल, गोकुल नागर, संजय नागर, मेगा कुरविल, ज्योति परमार, संजय नागर सहित अन्य उपस्थित लोगों ने शीतल को शुभकामनाएं देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।