ओवरब्रिज पर हो रही पार्किंग से वाहन चालक परेशान, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

वाहन खड़े होने से लगा जाम
बीना. ओवरब्रिजों पर हो रही पार्किंग से वहां से निकलने वाले वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और कई बार जाम की स्थिति बनती है। इसके बाद भी यहां जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
झांसी रेलवे गेट स्थित ओवरब्रिज पर बाजू से वाहन खड़े किए जा रहे हैं। गुरुवार की दोपहर यहां एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और लोडिंग वाहन खड़ा होने से जगह कम बची थी, जिससे कुछ देर के लिए जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। यह स्थिति दिनभर बनती है और हादसों का भी डर बना रहता है। यहां लोग वाहन खड़े करके बाजार में खरीदारी करने चले जाते हैं। कई बार लोग ब्रिज पर खड़े हो रहे वाहनों को हटाने की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यातायात सुरक्षा की हुई बैठक में भी इस समस्या को उठाया गया था। यही स्थिति खुरई रोड स्थित और बाइपास रोड स्थित ओवरब्रिज पर भी बनती है। साथ ही कुछ व्यापारी लोडिंग-अनलोडिंग भी की जाती है। यदि अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण कर इन वाहनों को हटाने की कार्रवाई करें, तो समस्या हल हो सकती है।
शहर में नहीं है पार्किंग व्यवस्था
शहर में कहीं भी पार्किंग व्यवस्था नहीं है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी होती है। वाहन चालकों को सडक़, ब्रिज जहां भी जगह मिलती है, वहां वाहन खड़े कर देते हैं।
