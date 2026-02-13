Indian Railway: 5 राज्यों के बीच चलेंगी 5 होली स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को होगा बड़ा फायदा

Indian Railway: होली का त्योहार आने वाला है। इस त्योहार पर लोग अपने घरों को जाते हैं और पर्व को मनाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने कटनी-बीना रेलखंड से 5 होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों से पांच राज्यों में रह रहे दमोह, सागर के यात्रियों को लाभ मिलेगा। दोनों ही ओर से ये ट्रेनें संचालित होगी। रेलयात्री किसी भी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र या ऑनलाइन आईआरसीटीसी की वेबसाइट से इस होली स्पेशल ट्रेनों के आरक्षण सुविधा का लाभ उठा सकते है। इन स्पेशल ट्रेनों की संक्षिप्त जानकारी निम्न है….