4 महीने में ‘सोने’ ने किया कमाल! मुनाफा देख बढ़ी Gold Loan की डिमांड

Gold Loan: मध्य प्रदेश के सागर जिले में सोने की कीमतों में हाल के कुछ समय में तेजी आई है। जिसका असर गोल्ड लोन मार्केट पर सीधा दिख रहा है। गोल्ड लोन मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दिख रही है। जानकारी के अनुसार, नेशनल और प्राइवेट में बैंक में पिछले चार महीने में गोल्ड चार गुना हो गया है। शहर के लोग ऊंची सोने की कीमतों और आसान शॉर्ट-टर्म क्रेडिट का फायदा उठा रहे हैं। वे सोना बेचने के बजाय उसे गिरवी रख रहे है। यह इन दिनों तेजी से बढ़ता रिटेल लोन सेगमेंट बन गया है।
बैंक विशेषज्ञों की मानें तो गोल्ड लोन रखकर लोग निवेश कर रहा हैं, यानि पुराना सोना गिरवी रखकर नया खरीद रहे है। इससे सोने में निवेश बढ़ रहा है। शहर के नेशलन बैंक 1 लाख के सोने पर करीब 80 से 85 हजार रुपए का लोन दे रहे हैं। वहीं मुथूट और मणप्पुरम जैसे प्राइवेट बैंकर इससे ज्यादा कर्ज दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको एक लाख के सोने पर 90 हजार रुपए का लोन मिलेगा। इससे पहले जब सोने की कम कीमत थी तब 55 हजार रुपए की गोल्ड लोन दिया जाता था।
सेंट्रल बैंक के मैनेजर राजेश सिंघई ने बताया कि 7.95 ब्याज दर से लोन दिया जा रहा है। पर्सनल लोन से बेहतर लोग गोल्ड लोन लेना पसंद करते हैं। इससे बैंक में उनका सोना भी सुरक्षित रहता है। 1 लाख के सोने के पर हम करीब 85 हजार रुपए तक का लोन दे रहे हैं। शहर के इनवेस्टर पिछले 4 माह से सबसे ज्यादा लोन ले रहे हैं। वे अपना पुराना सोना गिरवी रखकर नया सोना भी खरीद रहे हैं। इससे सोने की बढ़ती कीमतों का लोगों के लिए लाभ मिल रहा है।
