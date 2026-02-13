4 महीने में ‘सोने’ ने किया कमाल! मुनाफा देख बढ़ी Gold Loan की डिमांड

Gold Loan: मध्य प्रदेश के सागर जिले में सोने की कीमतों में हाल के कुछ समय में तेजी आई है। जिसका असर गोल्ड लोन मार्केट पर सीधा दिख रहा है। गोल्ड लोन मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दिख रही है। जानकारी के अनुसार, नेशनल और प्राइवेट में बैंक में पिछले चार महीने में गोल्ड चार गुना हो गया है। शहर के लोग ऊंची सोने की कीमतों और आसान शॉर्ट-टर्म क्रेडिट का फायदा उठा रहे हैं। वे सोना बेचने के बजाय उसे गिरवी रख रहे है। यह इन दिनों तेजी से बढ़ता रिटेल लोन सेगमेंट बन गया है।