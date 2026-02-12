वेलेंटाइन डे पर ‘तुरंत शादी’ का ऐलान ! पंडित साथ लेकर चलेगी शिवसेना

शिवसेना उप राज्य प्रमुख पप्पू तिवारी ने कहा कि 14 फरवरी वेलेंटाइन डे हमारे देश की परंपरा नहीं है, लेकिन कुछ युवक-युवती पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता फैलाते हैं। 14 फरवरी को यदि कोई प्रेमी युगल अश्लीलता करते पकड़ जाता है, तो मौके पर ही उनकी शादी कर दी जाएगी। इस मौके पर शिवशंकर दुबे पंकज दुबे, धर्मेंद्र यादव, सचिन जैन, बसंत भदौरिया, महेश साहू, शशांक रावत, अमन ठाकुर, दुष्यंत मिश्रा, संजय साहू, मयंक साहू, सुमित भार्गव, अजय बुंदेला, आशुतोष तिवारी आदि उपस्थित थे।