प्रेमी के साथ पति की हत्या की साजिश में शामिल पत्नी भी गिरफ्तार

प्रेमी के साथ पति की हत्या की साजिश में शामिल पत्नी को भी देवरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर, मेरठ और अलवर की तरह सागर के देवरी से अवैध संबंधों के चलते तुलसी नाम की महिला ने अपने प्रेमी सोहेब खान के साथ मिलकर पति प्रिंस की हत्या करवा दी थी। बीते दिन हत्यारे प्रेमी सोहेब को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और मंगलवार को मृतक प्रिंस की पत्नी तुलसी को भी गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और रिमांड पर लेने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने स्वीकृति दे दी।