बाइक से जा रहे तीन युवक हुए सड़क हादसे का शिकार, एक की मौत, एक की हालत गंभीर

बीना. बाजार से घर जा रहे तीन बाइक सवार युवक सडक़ हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, एक युवक को गंभीर हालत में निजी एम्बुलेंस से सागर रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार छोटू उर्फ भगवानदास पिता बाबूलाल यादव (30) निवासी जागेश्वरी कॉलोनी गांधी वार्ड, बाइक से अपने साले राजा पिता राजेश यादव (20), अंकित पिता नौनीतराम अहिरवार (20) निवासी जागेश्वरी कॉलोनी के साथ बाजार गया था, जहां से वह शाम करीब 6.45 बजे वापस लौट रहा था। रास्ते में गांधी तिराहे से गांधी वार्ड की ओर जाने वाले ओवरब्रिज पर वह सडक़ दुर्घटना का शिकार हो गए। दुर्घटना में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी बाइक में किसी ने टक्कर मार दी या फिर बाइक फिसली है। दुर्घटना में छोटू को गंभीर चोटें आने से मौत हो गई। वहीं, अंकित को सिर व सीने में गंभीर चोटें आने पर सागर रेफर किया गया है।