फोटो कॉपी कराने की बात कहकर घर से निकला था युवक, रेलवे ट्रैक पर मिला शव, सुसाइड नोट में लिख मैं ही जिम्मोदार हूं

बीना. लुहर्रा गांव के पास बीना-सागर लाइन पर बुधवार की सुबह एक युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस व आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त कर पंचनामा कार्रवाई की गई और सविल अस्पताल में पीएम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया।

जानकारी के अनुसार सुसाइड के पहले ऋषभ पिता नत्थूलाल प्रजापति (25) निवासी एमआइजी-166, गौर नगर मकरोनिया ने परिवार वालों को वीडियो भेजे थे, जिसके आधार पर मंगलवार रात ही वह खुरई आ गए थे और रात में उसकी तलाश करते रहे, लेकिन रात होने के कारण उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लग सकी। इसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और युवक की तलाश शुरू कर दी। बुधवार सुबह खुरई-बीना रेलवे लाइन पर गेट नंबर पांच और छह के बीच खंभा नंबर 995 के पास एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना स्टेशन मास्टर को मिली थी, जिसकी जानकारी उन्होंने ग्रामीण थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और आरपीएफ की टीम ने निरीक्षण किया वह शव ऋषभ का था। पंचनामा कार्रवाई कर शव को सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसका पीएम किया गया। परिजनों के अनुसार युवक घर से फोटो कॉपी कराने की बात कहकर निकला था, लेकिन देर तक घर वापस नहीं लौटा। बाद में रेलवे लाइन पर शव मिलने की सूचना मिली।