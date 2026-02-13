खेजरा धाम के महाकाल मंदिर में सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक मिलेंगे भक्तों को दर्शन, वैदिक रीति रिवाज से होगा भगवान का विवाह

इस मंदिर की खास बात ये है कि मंदिर का निर्माण कार्य सिर्फ पुष्य नक्षत्र में किया जाता है बाकी 27 दिन मंदिर के निर्माण कार्य की तैयारियां चलती रहती हैं। अब तक 108 पुष्य नक्षत्र में मंदिर का निर्माण किया गया है। पहली बार मंदिर में महाशिवरात्रि का आयोजन हो रहा है। भगवान महाकाल मंदिर की प्रतिकृति तैयार करने की तपस्या पं. महेश तिवारी ने की है। उन्हें विरासत में धर्म और अध्यात्म की शिक्षा मिली है। उन्होंने तीन विषयों से एमए करने के बाद समाजशास्त्र में पीएचडी की, कई सरकारी नौकरी करने के बाद भी उनका मन नहीं लगा और सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस आ गए और महाकाल की सेवा में जुट गए। उज्जैन में भगवान महाकाल के दरबार में सालों समय बिताने के बाद उनके मन में विचार आया कि क्यों न अपने गांव में महाकाल मंदिर की तर्ज पर ही मंदिर का निर्माण कराया जाए और फिर उन्होंने 2015 में मंदिर निर्माण का काम शुरू किया।