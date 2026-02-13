एमपी में राई धुन नहीं बजाने पर बैंड बजा रहे युवक को मारी गोली, बारात में मची भगदड़

गोली कैसे चली फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। घटना को लेकर दो कहानियां सामने आई हैं। पहली में हर्ष फायर में गोली चलने और बैंड बजा रहे युवक विवेक बंसल को लगना सामने आ रहा है तो वहीं दूसरी में बताया जा रहा है कि बैंड पर राई धुन न बजाने को लेकर विवेक को गोली मारी गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने फायरिंग करने वाले एक संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। उसका एक साथी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर वारदात और आरोपी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है।