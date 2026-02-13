पड़ोसी की हत्या करने वाले चारों आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय से भेजे गए जेल

मोतीनगर थाना क्षेत्र के धर्मश्री क्षेत्र में मंगलवार रात जमीनी व मलबा फेंकने की मामूली बात पर पड़ोसी की हत्या करने वाले चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

मोतीनगर पुलिस ने बताया कि मृतक पुरुषोत्तम यादव की पत्नी गुड्डन यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मकान निर्माण कार्य को लेकर पड़ोसियों से विवाद हुआ। उसी बात को लेकर पड़ोसी आरोपियों ने मिलकर गाली-गलौज की। मना करने पर लाठी से और लात घूसों से हमला कर उनके पति पुरुषोत्तम उर्फ पप्पू यादव को मार डाला। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिर सूचना के आधार पर गुरुवार को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।