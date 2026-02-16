16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

सीताराम लेखन प्रेमियों ने सिरोंजा में महाशिवरात्रि पर अभिषेक किया

महाशिवरात्रि के पर्व पर सीताराम लेखन प्रेमियों ने सिरोंजा स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में परिसर में विराजमान भगवान शिव का मंदिर के पुजारी शिवदर्शन तिवारी निर्देशन में पूर्ण विधिविधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर अभिषेक किया। श्री सीताराम नाम बैंक जिला शाखा के सह व्यवस्थापक पं. ब्रजेश द्विवेदी ने बताया कि [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Feb 16, 2026

महाशिवरात्रि के पर्व पर सीताराम लेखन प्रेमियों ने सिरोंजा स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में परिसर में विराजमान भगवान शिव का मंदिर के पुजारी शिवदर्शन तिवारी निर्देशन में पूर्ण विधिविधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर अभिषेक किया। श्री सीताराम नाम बैंक जिला शाखा के सह व्यवस्थापक पं. ब्रजेश द्विवेदी ने बताया कि पूजा अर्चना में पूरी तरह से गाय के दूध से निर्मित सामग्री का उपयोग किया गया। जिसमे दूध, दही और शुद्ध घी के अतिरिक्त जो मिष्ठान भोले बाबा को अर्पित किए गए। वह भी पूरी तरह गो माता के दूध से ही निर्मित कराए गए थे। द्विवेदी ने बताया कि सभी लेखन प्रेमी सुबह 10 बजे जय गुरुदेव भवन सनराइज मेगासिटी में एकत्रित हुए और फिर एक साथ सिरोंजा स्थित शिव मंदिर पहुंचे। अभिषेक के बाद लेखन प्रेमियों ने आरती की इसके बाद प्रसादी वितरित की गईं। इस अवसर पर संध्या तिवारी, सुनीति श्रीवास्तव, अर्चना द्विवेदी, ऋचा उपाध्याय, सरोज तिवारी, त्रियंबक तिवारी, नमन द्विवेदी सहित 50 महिला और पुरुष सीताराम लेखन प्रेमी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 04:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सीताराम लेखन प्रेमियों ने सिरोंजा में महाशिवरात्रि पर अभिषेक किया

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अनाज चोरी का पर्दाफाश, पुलिस ने दो को दबोचा, 54 हजार का माल बरामद

सागर

सड़क पर भ्रष्टाचार का लेप: हल्की गर्मी में ही पिघला डामर, फिसल रहे वाहन चालक, कुछ माह पहले भरे गए गड्ढों की खुली पोल

The asphalt melted in the mild heat, causing drivers to slip. Potholes that were filled just a few months ago have been exposed.
सागर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नहीं करने दिया जा काम, महाविद्यालय प्राचार्य को भेजा कानूनी नोटिस

Fourth class employee should not be allowed to work, legal notice sent to college principal
सागर

शीतला माता मंदिर में होगी 1008 सहस्त्र लिंगेश्वर महादेव के दर्शन

सागर

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मारपीट और चाकू से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.