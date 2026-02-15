सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मारपीट और चाकू से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

गोपालगंज थाना क्षेत्र के आशाराम फर्श इलाके में 23 दिसंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर हुए विवाद में चाकुओं से हमला करने वाले तीसरे आरोपी को पुलिस ने शनिवार को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया है। हमला करने वाला आरोपी मोहम्मद नोमान मंसूरी 19 वर्ष पुत्र मोहम्मद फिरोज मंसूरी निवासी शुक्रवारी घटना के बाद से फरार था।

घटना 23 दिसंबर की शाम करीब 6.5 बजे आशाराम फर्श कुआं क्षेत्र में हुई थी। फतेह खान 22 वर्ष निवासी शुक्रवारी वार्ड ने रिपोर्ट में बताया कि पुरानी रंजिश और सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने के विवाद में आरोपी और उसके साथियों ने उसे रोका, गाली-गलौज की। विरोध पर आरोपी ने जान से मारने की नीयत से चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे फतेह खान की पीठ में गंभीर चोट आई और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू हुई।पुलिस ने आरोपी की तलाश में तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर सूचना और सतत निगरानी का सहारा लिया। आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहा था। मुखबिर सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक घनश्याम शर्मा ने टीम ने बनाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसे कोर्ट में पेश किया गया।