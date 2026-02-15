15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मारपीट और चाकू से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

गोपालगंज थाना क्षेत्र के आशाराम फर्श इलाके में 23 दिसंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर हुए विवाद में चाकुओं से हमला करने वाले तीसरे आरोपी को पुलिस ने शनिवार को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया है। हमला करने वाला आरोपी मोहम्मद नोमान मंसूरी 19 वर्ष पुत्र मोहम्मद फिरोज मंसूरी निवासी शुक्रवारी [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Feb 15, 2026

गोपालगंज थाना क्षेत्र के आशाराम फर्श इलाके में 23 दिसंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर हुए विवाद में चाकुओं से हमला करने वाले तीसरे आरोपी को पुलिस ने शनिवार को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया है। हमला करने वाला आरोपी मोहम्मद नोमान मंसूरी 19 वर्ष पुत्र मोहम्मद फिरोज मंसूरी निवासी शुक्रवारी घटना के बाद से फरार था।
घटना 23 दिसंबर की शाम करीब 6.5 बजे आशाराम फर्श कुआं क्षेत्र में हुई थी। फतेह खान 22 वर्ष निवासी शुक्रवारी वार्ड ने रिपोर्ट में बताया कि पुरानी रंजिश और सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने के विवाद में आरोपी और उसके साथियों ने उसे रोका, गाली-गलौज की। विरोध पर आरोपी ने जान से मारने की नीयत से चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे फतेह खान की पीठ में गंभीर चोट आई और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू हुई।पुलिस ने आरोपी की तलाश में तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर सूचना और सतत निगरानी का सहारा लिया। आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहा था। मुखबिर सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक घनश्याम शर्मा ने टीम ने बनाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसे कोर्ट में पेश किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 05:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मारपीट और चाकू से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शीतला माता मंदिर में होगी 1008 सहस्त्र लिंगेश्वर महादेव के दर्शन

सागर

पीजी कॉलेज की प्राचार्य पर लॉ कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ने लगाए गंभीर आरोप, दिया त्याग पत्र

The Principal in charge of the Law College made serious allegations against the Principal of the PG College and resigned
सागर

शिकायत के बाद रोवर मशीन से हुआ सीमांकन, कॉलोनी में निकली सरकारी जमीन

After the complaint, the demarcation was done with the rover machine, government land was found in the colony.
सागर

मंदिरों में शिवरात्रि की धूम, मैहर पूजन के भोलेनाथ को चढ़ाया तेल, आज मंडप में होगी हल्दी की रस्म

सागर

बड़े शंकर मंदिर से निकलेगी शिव बारात, सिंधु सरगम ऑर्केस्ट्रा देगा भजनों की प्रस्तुति

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.