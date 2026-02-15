पीजी कॉलेज की प्राचार्य पर लॉ कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ने लगाए गंभीर आरोप, दिया त्याग पत्र

बीना. लॉ कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ने पीजी कॉलेज की प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को प्राचार्य पद से 10 फरवरी को त्यागपत्र भेज दिया है, लेकिन अभी उनका त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया गया है।

लॉ कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य आनंद प्रताप सिंह ने त्याग पत्र में उल्लेख किया है कि पीजी कॉलेज की प्राचार्य व डीडीओ डॉ. रेखा बरेठिया द्वारा दैनिक प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। एससी, एसटी, छेड़छाड़ के झूठे मामलों में फंसाने सहित जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही वेतन एवं वेतनवृद्धि रोक कर आर्थिक और मानसिक प्रताडि़त होकर प्रभारी प्राचार्य पद से त्याग पत्र दिया है। गौरतलब है कि पहले लॉ कॉलेज के लिए पीजी कॉलेज के छह अतिरिक्त कक्ष देने को लेकर लंबे समय तक शिकायतें हुईं और कुछ माह पहले यह अतिरिक्त कक्ष दिए गए। इसके बाद अतिरिक्त कक्षों में बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया, जिसमें एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद कुछ दिनों पूर्व कनेक्शन कराया गया है।