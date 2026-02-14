मंदिरों में शिवरात्रि की धूम, मैहर पूजन के भोलेनाथ को चढ़ाया तेल, आज मंडप में होगी हल्दी की रस्म

पुरानी गल्ला मंडी में स्थित देव मारकंडेश्वर मंदिर में भी महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस वर्ष देव मारकंडेश्वर मंदिर की बारात का शताब्दी वर्ष है। बारात में मुख्य अतिथि विधायक शैलेंद्र जैन व लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया की प्रदेश अध्यक्ष अनुश्री शैलेंद्र जैन शामिल होगी। देव मारकंडेश्वर मंदिर ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य शैलेश केसरवानी ने बताया कि हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव को कल्याण का देवता माना गया है। शिव की पूजा अत्यंत ही सरल और जल्दी ही सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। भगवान शिव सिर्फ जल और बेल पत्ती चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होकर साधक पर अपनी कृपा बरसाने लगते हैं, इसीलिए उनके भक्त उन्हें भोले बाबा कहकर बुलाते हैं। शनिवार को महाशिवरात्रि के 1 दिन पूर्व मंदिर प्रांगण में मंडपम, भजन संगीत, कच्ची पंगत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही हल्दी मेहंदी मंडप की भी रस्म पूर्ण होंगी। रविवार को महाशिवरात्रि के दिन दोपहर 1 बजे से भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार कर सायरन लालबत्ती और एक 10 की गार्ड,एवं निकासी में रेड कार्पेट पर भगवान भोलेनाथ शहर का भ्रमण करेंगे।