बड़े शंकर मंदिर से निकलेगी शिव बारात, सिंधु सरगम ऑर्केस्ट्रा देगा भजनों की प्रस्तुति

खुरई रोड सिंधु नगर स्थित बड़े शंकर मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से रविवार को मनाया जाएगा। सुबह 5 बजे महाभिषेक, दोपहर 12 बजे सिंधु सरगम ऑर्केस्ट्रा द्वारा भजन कीर्तन व दोपहर 3 बजे यज्ञ पूर्ण आहुति होगी। शाम को 6 बजे से धूमधाम से शिव बारात निकलेगी। पं. अमित शास्त्री विवाह की रस्में संपन्न कराएंगे। शिवरात्रि मेला अध्यक्ष अरविंद घोषी, मंदिर व्यवस्था सुरेश सुंदरानी, मंदिर साज सज्जा रमेश बासरानी व मेला मीडिया प्रभारी प्रदीप धामेचा हैं। कार्यक्रम में प्रधान सेवक लद्धाराम हरजानी, राजा हासानी, राजू आनंद श्यामनानी, संदीप गौर, विजय निरंकारी (गायक), दिलीप पंजवानी, दीपू लहरवानी (टेंट), राकेश कटारिया, राजू महाराज, दिनेश घोषी, जीतेंद्र (जित्तू) घोषी, भैयालाल पटेल, दाऊ रामदयाल गौर, राजीव शर्मा, रवि पटेल, अभिषेक पटेल, बादल भाई, भरत यादव, संजू यादव, टिंकू केशरवानी, दिनेश यादव (टीला वाले), टीकाराम (संजू) व राममिलन यादव आदि का सहयोग मिल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग