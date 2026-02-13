महाशिवरात्रि पर खुरई में निकलेगी भव्य शिव शाही महाबारात, सौ से ज्यादा झांकियां होंगी शामिल

बीना. महाशिवरात्रि के अवसर पर खुरई में शिव शाही समिति के तत्वावधान में शहर में बाबा भोलेनाथ भव्य शाही महाबारात निकाली जाएगी। आयोजन को लेकर पिछले दो माह से बड़े स्तर पर समिति द्वारा तैयारियां की जा रही हैं और समिति के सदस्य पूरे उत्साह के साथ व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं।

समिति इस वर्ष की महाबारात को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की दिशा में विशेष प्रयास कर रही है। समिति के सौ से अधिक सदस्य विशेष पारंपरिक वेषभूषा में बारात में शामिल होंगे। आयोजन में मथुरा, कटनी, जबलपुर, सागर, बीना सहित अन्य शहरों के कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। बारात में सौ से अधिक आकर्षक झांकियां शामिल होंगी, जिनमें भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों, प्रसंग देखने केा मिलेंगे।