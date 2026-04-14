अवैध संबंध के चलते हत्या कर फेंका था शव, छह आरोपी नामजद, महिला से पूछताछ हो रही, 2 अस्पताल में भर्ती

शव की शिनाख्त होने के बाद परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों से पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने हरिशंकर और उसके साले को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस अभिरक्षा में हरिशंकर ने खुद को चोट पहुंचाई थी, जिसके बाद उसका इलाज चल रहा है। वह हर्निया की बीमारी से भी ग्रसित है। पुलिस ने उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया है। इस हत्याकांड में कुल छह लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। मुख्य आरोपी हरिशंकर सागर के मोतीनगर इलाके का रहने वाला है, जबकि अन्य आरोपी बंडा के भेड़ा गांव के हैं। उसका साला भूपेंद्र भी आरोपी है जिसे मुंह का कैंसर है। पुलिस आरोपी की रिश्तेदारी में बहेरिया में भी छापेमारी कर रही है।